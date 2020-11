En moyenne, le propriétaire d’une voiture dépense 1000 € par an pour son entretien, sans compter son carburant et son assurance. L’automobile est le deuxième poste de dépense dans le budget des Français. Mais les écarts de prix sont parfois significatifs entre deux garages pour la même intervention.De plus, les Français ont souvent peu confiance dans les garagistes. On leur reproche un manque de transparence, des travaux facturés alors qu’ils n’étaient pas nécessaires, un forfait main d’oeuvre plus élevé qu’il ne devrait l’être… Et pourtant, il est essentiel de trouver un bon garagiste pour entretenir sa voiture. Alors, comment trouver le meilleur garage pour prendre soin de sa voiture ?C’est une évidence : le premier élément de comparaison des consommateurs est tarifaire. En France, les prix des garagistes varient fortement d’une région à l’autre, au point que la différence peut atteindre plus de 15%. Mais même au sein de la Corse, tous les garages ne pratiquent pas les mêmes tarifs.Deux éléments principaux composent votre facture de garage :● Le coût des pièces ;● Le prix de la main d’oeuvre.Or les garages ne s’approvisionnent pas auprès des mêmes fournisseurs de pièces et tous ne pratiquent pas le même taux horaire pour leur main d’oeuvre. C’est ce qui explique de si grandes différences de prix.N’hésitez donc pas à comparer les tarifs de plusieurs garages avant de leur confier votre véhicule. Demandez des devis pour la même intervention : vous verrez combien on vous facture la pièce et à combien se chiffre la main d’oeuvre. Pour cette dernière, regardez non seulement le prix horaire mais aussi le volume d’heures estimé. Normalement, la même opération ne doit pas prendre 2 heures chez un garagiste et 6 chez l’autre…Enfin, n’oubliez pas que les garagistes indépendants sont généralement 30% moins chers que les concessionnaires.La localisation géographique de votre garage n’est pas à négliger. Une voiture s’entretient régulièrement et en cas de problème, vous avez besoin de pouvoir vous rendre chez le garagiste rapidement. Personne n’a envie de traverser la Corse pour amener son véhicule au garage, d’autant qu’il faut encore pouvoir en revenir et y retourner si la voiture doit y rester quelques temps. Prospectez donc avant tout près de chez vous ou à proximité de votre lieu de travail.la disponibilitéUne voiture coûte cher ; on en a rarement une si on n’en a pas le besoin. Cela veut dire qu’en cas de défaillance mécanique ou de panne, on n’a pas envie d’attendre indéfiniment pour une réparation. Il est même parfois critique de ne pas pouvoir utiliser son véhicule. Alors pour éviter des délais interminables, faites donc attention à la disponibilité du garagiste.La confiance dans les garagistes est donc un vrai problème. Pour le résoudre, il faut se renseigner sur les garages près de chez soi. Le bouche-à-oreille permet de dénicher un bon garage : renseignez-vous auprès de vos connaissances qui possèdent une automobile.N’hésitez pas à visiter le garage auquel vous envisagez de laisser votre voiture. Un atelier mal entretenu n’est généralement pas bon signe. C’est aussi l’occasion de rencontrer le garagiste et de faire un devis. Une prestation exacte dont le volume horaire est respecté est signe d'honnêteté.Vous pouvez aussi consulter des avis en ligne pour vous faire une idée des prestations et services fournis par un garage. Enfin, n’hésitez pas à passer par un comparateur internet si nécessaire. Et une fois que vous avez trouvé un garagiste qui vous inspire confiance et pratique des prix raisonnables, devenez un client fidèle !