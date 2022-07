Comment recruter un cadre dirigeant en 2022 ?

Une grande indépendance dans la gestion de leur emploi du temps

Une autonomie dans la prise de décision

Un haut niveau de qualification

Des expériences professionnelles effectuées à des postes stratégiques

Une rémunération conséquente

Analyser le marché de l’emploi actuel

Isoler des entreprises qui emploient des cadres à hauts potentiels qui correspondent à la recherche

Cibler les profils et analyser leur fonctions, leurs champs d’action, les décisions déjà prises…

Trouver des noms ou des contacts pour être mise en relation

Les cadres dirigeants font partie du middle et top management. Ils occupent des fonctions expertes (SI, RH, Finances…), des postes de de haut management(PDG, DG…) et sont souvent des membres actifs des comités de direction. Dans les grandes lignes, leurs fonctions impliquent :Les cadres dirigeants sont des profils rares qui ne peuvent pas être recrutés en suivant les méthodes RH traditionnelles. On parle d’ailleurs d’executive search pour qualifier cette recherche spécifique de candidats hautement qualifiés. Ces profils ne sont généralement pas visibles sur le marché de l’emploi, il faut aller les chercher par un système d’approche directe. Ils sont en effet souvent déjà en poste ou prennent une part active au développement d'une ou plusieurs entreprises. La confidentialité et la discrétion sont souvent de mise.C’est pour cela que les entreprises en recherche d’un nouveau dirigeant s’associent souvent à un chasseur de tête spécialisé ou bien un c abinet de recrutement pour cadres et dirigeants . Seuls ces professionnels sont à même de pouvoir dénicher les talents dont une entreprise a besoin pour réussir.Travaillant main dans la main pour trouver le bon profil, le recruteur et le cabinet de recrutement de cadres dirigeants commencent tout d’abord par poser les enjeux de cette recherche et déterminent ensemble les qualifications nécessaires pour remplir ce rôle de direction.Le recruteur doit se montrer transparent et partager sans détour la situation actuelle de l’entreprise, les contours du poste et les objectifs business à plus ou moins long terme. Une omission pourrait compromettre la réussite d’un recrutement et se solder par un échec. Les erreurs ne sont pas admises car elles peuvent rapidement mettre en péril la pérennité d’une structure, qu’elle soit jeune ou déjà bien établie.Vous ne trouverez pas sur Internet beaucoup d’offres d’emploi pour des postes de direction. Les spécialistes privilégient plutôt de faire leurs recherches en suivant des chemins moins officiels comme la recommandation, le bouche-à-oreille ou le sourcing. La démarche se déroule en 4 étapes :Lors d’une executive search, les rôles sont inversés, il incombe au recruteur de donner envie au candidat de rejoindre l’entreprise et pas le contraire. Le candidat mène généralement l’entretien et pose les questions.Dans ce contexte, l’expert en recrutement doit avoir tous les éléments marquants à disposition pour convaincre le cadre dirigeant dès la première prise de contact. Le consultant est le porte-parole du recruteur, il apporte des réponses motivantes tout en essayant de déterminer si le profil a les compétences indispensables pour pourvoir le poste. Le recrutement de cadre dirigeant est un travail méticuleux et précis qui demandent beaucoup d’expertise.