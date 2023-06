Comment créer sa SARL en ligne rapidement ?

La SARL (Société À Responsabilité Limitée) est un statut qui présente divers avantages. Aussi, certains entrepreneurs peuvent se tourner vers ce statut lorsqu’ils souhaitent créer une société et faire vivre un projet professionnel avec deux associés minimum. Une fois que l’on a fait le choix du statut, il n’est cependant pas toujours simple de savoir quelles sont les démarches à suivre. Inutile de courir les administrations, créer une SARL en ligne est possible. Voici tout ce qu’il faut connaître sur le sujet.

Avant de voir les démarches à suivre pour la, intéressons-nous à ce statut plus en détails. Une SARL, Société À Responsabilité Limitée, est une forme d’entreprise commerciale répandue, constituée de deux associés minimum et 100 maximum.

Elle offre un cadre sécurisant pour les associés qui souhaitent faire vivre un projet professionnel. Elle permet notamment de développer une activité dans le commerce ou l’artisanat. Elle est aussi ouverte aux professions libérales. La SARL présente divers avantages. Le statut est accessible aux petits budgets et n’exige aucun capital social. La responsabilité des associés est limitée à leur apport au capital. Le patrimoine personnel est ainsi protégé. A noter aussi que si les associés sont en principe soumis à l’impôt des sociétés (IS), ils ont le droit de s’orienter vers le régime de l’impôt sur le revenu (IR) pendant 5 exercices.

Pour réaliser des économies, certains entrepreneurs choisissent de créer leur SARL eux-mêmes. C’est possible, mais il faut savoir que cela prend du temps et que ça peut être un peu fastidieux.

Ils vont dans ce cas télécharger des modèles de statuts en ligne. Attention, il faut être très vigilant au moment de rédiger les statuts. Si se faire aider est plus cher, cela reste le meilleur moyen d’éviter d’éventuels conflits d’intérêts entre les associés. Il faut ensuite déposer les fonds, soit en allant à la banque, soit en se rendant chez un notaire.

Bon à savoir : en cas d’apport en nature, si un bien a une valeur qui excède 30 000 €ou si la valeur de la totalité des apports en nature excède la moitié du capital social, l’intervention physique d’un commissaire aux apports est obligatoire.

La suite des démarches pour créer une SARL seul consiste à publier un avis de constitution dans un journal d’annonces légales, puis à immatriculer la Société À Responsabilité Limitée au registre du commerce et des sociétés. Il faut alors s’inscrire sur le site du Guichet unique, remplir le formulaire M0 puis scanner les pièces justificatives demandées et les transmettre en ligne.

Désormais, des plateformes spécialisées dans la création de sociétés en ligne s’occupent d’accompagner les entrepreneurs dans leurs démarches. C’est ce qu’on appelle les legaltechs.

Elles proposent une prise en charge totale de l’ensemble des formalités de création de SARL, y compris la rédaction des statuts juridiques.

Une fois que les associés ont choisi la Legaltech qui va les accompagner, ils doivent généralement remplir un formulaire en ligne et donner des informations importantes sur la future société : dénomination sociale, capital social, objet social, nom des gérants et des associés fondateurs, etc.

Ils doivent ensuite choisir l’offre qui correspond à leurs besoins. Car les legaltechs ont plusieurs formules : rédaction des statuts uniquement, publication d’une annonce légale ou prise en charge totale de la création de la SARL, de la rédaction de statuts à son immatriculation. Les forfaits varient bien entendu d’une prestation à l’autre.

Une fois que les frais ont été réglés (coût de la prestation, frais de greffe, frais de publication d’une annonce légale, etc.), il n’y a plus qu’à attendre de recevoir le le K-bis au siège de la SARL.

Les avantages de la legaltech pour créer une SARL en ligne

Alors que créer une SARL seul peut vite être compliquée et prendre du temps, le faire via une legaltech présente divers avantages. A savoir :

• La création de la SARL se fait en seulement quelques clics• C’est facile, rapide et la société spécialisée peut pendre en charge toutes les démarches de création• Les offres sont variées et modulables en fonction des besoins• Les tarifs sont accessibles

Il n’y a plus à hésiter !