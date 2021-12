Comment bien manager ses équipes ?

Faciliter la coopération et le travail en équipe ;

Organiser des rencontres ;

Célébrer les réussites et autres évènements avec les collaborateurs.

Se montrer comme en exemple en appliquant les règles qu’on dicte aux collaborateurs, en restant ouvert aux critiques et en respectant les valeurs de l’entreprise ;

Reconnaître ses faiblesses et faire preuve d’empathie vis-à-vis de ses collaborateurs ;

Recadrer la liberté des collaborateurs et savoir dire non quand il le faut, etc.

Bien manager ses équipes implique de rassembler les collaborateurs autour d’objectifs communs, mais aussi de savoir les motiver et encourager la cohésion d’équipe. Cela a l’avantage de les faire participer de façon active et spontanée à l’essor de l’entreprise.Au vu de ces nombreuses implications, le management en entreprise peut s’avérer très délicat. En effet, tout manager est tenu de développer plusieurs compétences et qualités nécessaires pour remplir convenablement ses fonctions. Voici des attitudes à adopter pour bien manager ses équipes.Il est nécessaire, pour qu’il soit productif, que le travailleur soit informé de façon précise des tâches qui lui incombent. Pour cela, le manager devra planifier les tâches de chacun et fixer leurs délais de réalisation.Il est également recommandé de tenir compte de la motivation des travailleurs lors de la planification. Mais ces éléments suffisent-ils pour savoir comment manager ?Pour bien manager ses équipes, il est important de développer des stratégies de management. Le manager doit cependant varier sa stratégie en fonction des objectifs à atteindre.Cette stratégie de management permet de davantage impliquer les collaborateurs dans le processus de prise de décision.Elle s’appuie sur l’intelligence collective et permet une optimisation de la communication au sein de l’équipe. Cette stratégie favorise la création d’un cadre de travail convivial.Cette façon de manager ses équipes est basée sur l’attribution de tâches en fonction des compétences de chaque membre. Les collaborateurs sont alors fortement impliqués dans les prises de décision et dans l’organisation au sein de l’entreprise.Dans le cadre de la mise en œuvre de ce style de management, le manager détient le pouvoir de décision. Il donne cependant la possibilité aux collaborateurs de s’exprimer et prend en compte leurs différents avis.Ce mode de management est essentiellement basé sur la directive du manager et ne donne pratiquement aucun pouvoir de décision aux collaborateurs.Elle est idéale pour atteindre plus rapidement et plus efficacement les résultats, mais n’est pas de nature à favoriser le climat relationnel entre les travailleurs et la hiérarchie.Un bon manager doit savoir communiquer. Il doit être à l’écoute des collaborateurs et leur permettre d’exprimer leurs besoins, leurs idées et leurs points de vue.Il doit également leur donner régulièrement des feedbacks et accepter d’en recevoir de leur part. Cela permet à chacun de s’améliorer. Le manager doit pour cela être ouvert aux critiques constructives.Il est également important de mettre l’accent sur les performances des collaborateurs pour les encourager et les motiver. Le manager doit par ailleurs savoir souligner les différents points à améliorer en évitant de froisser les collaborateurs.La cohésion est l’une des valeurs que le manager se doit d’inculquer aux collaborateurs, car les conflits peuvent paralyser le fonctionnement de l’entreprise. Ainsi, il devra mener des actions telles que :Une équipe motivée et déterminée est plus productive. Il revient donc au manager de motiver ses troupes afin que chaque membre soit enthousiaste à travailler.Pour cela, il peut les féliciter, récompenser leurs efforts et leurs réussites, leur apporter son soutien dans la réalisation de leurs tâches et les rendre autonomes au besoin. En savoir plus ici.Manager ses équipes, c’est également être un bon médiateur. Les conflits surviennent fréquemment en entreprise et le manager devra être en mesure de les repérer et de les désamorcer. Il devra analyser la situation et prendre les décisions adéquates avant qu’elle ne dégénère.Pour bien manager, il est important de :En résumé, bien manager ses équipes demande non seulement une organisation et une répartition adéquate des tâches, mais également le développement de valeurs humaines, communicationnelles ainsi que des qualités de leader.