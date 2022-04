Commando Erignac : Alessandri et Ferrandi transferés à la prison de Borgo

Les deux détenus sont arrivés à la prison de Borgo peu après 13 heures. Un transfert effectué par les forces de l'ordre tandis que de gros renforts de gendarmerie balisaient ce lundi matin l'ensemble du trajet et les abords du centre pénitentiaire de Borgo. Les deux détenus devraient être affectés à l'un des deux centres de détention longue peine de l'établissement pénitentiaire. Sans doute au bâtiment historique, et non à celui mis en service en 2010. Chacun de ces deux bâtiments compte une vingtaine de cellules individuelles à l'écart des quartiers maison d'arrêt, mineurs et femmes du complexe pénitentiaire. Y sont incarcérées les longues peines de plus de quinze ans, parmi lesquelles des droits communs et des nationalistes, mais peu de profils actuellement issus du grand banditisme. Ces deux bâtiments sont gérés sous le régime «portes ouvertes», autrement dit en autonomie, avec un libre accès notamment à la promenade et la possibilité d'échanger avec les autres détenus. «Nous allons découvrir de qui chacun est déjà proche et quelles sont les accointances entre eux et les détenus de Borgo. Cela va être un peu la surprise. Théoriquement, ils feront l'objet d'une surveillance spécifique», affirme cette source qui constatait une détention calme en cette fin de matinée. «Depuis les agressions de 2018, le calme est de mise à Borgo, car il y a la carotte d'y rester tant qu'il n'y a pas d'incident et le risque d'être transféré sur le continent, loin de la famille, dans le cas contraire», rappelle notre source.



Des travaux annoncés dans la prison de Borgo

Alain Ferrandi et Pierre Alessandri ne devraient donc pas passer par la case quartier arrivant. Une étape jugée non nécessaire puisque les deux hommes vivent en détention depuis de longues années et que le statut de détenu particulièrement surveillé de ces deux détenus très médiatiques a été récemment levé. Pour l'instant aucune note de service particulière n'a été encore diffusée par la direction de la prison de Borgo. Ce qui pourrait évoluer dans la journée.



À plusieurs reprises et dans différents rapports au cours de ces dernières années, l'établissement de Borgo a été pointé comme un établissement à la gestion pénitentiaire relâchée et aux normes sécuritaires très insuffisantes. De très gros travaux ont été budgétés et sont prévus pour le mois de septembre prochain. Notamment la mise en place de 400 caméras, contre 50 actuellement, afin de suivre chaque mouvement dès lors qu'un individu entre dans l'établissement, et sans angle mort. L'agression mortelle d'Yvan Colonna prouve cependant que sans personne pour visionner ces images, une couverture vidéo, aussi exhaustive soit elle, peut s'avérer inutile.