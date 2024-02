Commando Erignac : Alain Ferrandi placé sous bracelet électronique

Le juge d'application des peines antiterroriste à Paris a autorisé, dans un jugement rendu vendredi 2 février, la transformation de la mesure de semi-liberté dont il bénéficiait (il dormait en prison mais travaillait dehors en journée), en détention à domicile, sous bracelet électronique, a indiqué à l'AFP Me Françoise Davideau, confirmant une information de France 3 Corse. "C'est une requête qui a été formée en novembre et audiencée le 31 janvier et la décision a été rendue aujourd'hui et elle est exécutoire le 7 février", a précisé l'avocate.



Pierre Alessandri, autre condamné à la perpétuité dans l'assassinat du préfet Claude Erignac le 6 février 1998 à Ajaccio, avait bénéficié de la même mesure de placement sous bracelet électronique le 25 octobre.



Le 23 février 2023, le tribunal d’application des peines antiterroriste avait accordé à Alain Ferrandi une semi-liberté d'une année probatoire à une libération conditionnelle pour une durée de dix ans, comme il l'avait fait un mois auparavant pour Pierre Alessandri Cette mesure avait été effective le 24 mars 2023.



Depuis 2017, fin de sa période de sûreté, Alain Ferrandi s'était vu refuser ce régime de semi-liberté à deux reprises.

Ces aménagements de peine sont intervenus après la mort le 21 mars 2022 du troisième membre du commando Erignac, Yvan Colonna, violemment agressé en prison le 2 mars 2022 par un codétenu à Arles, ce qui avait donné lieu à de violentes manifestations en Corse et à la venue du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, pour apaiser la situation.



Le 11 avril, Alain Ferrandi et Pierre Alessandri avaient été transférés vers la prison de Borgo,, après la levée par le gouvernement de leur statut de détenu particulièrement signalé (DPS)