Cinéma : « Pinocchio » privé de sortie

Ce film événement du réalisateur italien Matteo Garonne, adapté du célèbre conte Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi, a été présenté en avant-première exceptionnelle au cinéma Le Régent de Bastia en février dernier. Une séance proposée par le Festival Arte Mare qui a fait salle pleine avec un public loin de se douter, ce jour-là, d’être privilégiés de le découvrir sur grand écran. En effet, le film prévu en salle le 18 mars puis repoussé au 1er juillet en raison de la fermeture des lieux publics, sera finalement disponible le 4 mai sur Prime Video.



Son distributeur, Le Pacte, a en effet annoncé avoir cédé les droits à la plateforme de SVOD pour la diffusion exclusive en France. Jean Labadie, président du Pacte se justifie : « Cette vente était nécessaire pour tenir économiquement. Nous avons déjà investi 700 000 euros en frais d’édition et avec le flou entourant la réouverture des salles cet été, nous ne pouvions pas attendre le dernier trimestre et devoir investir à nouveau le même montant dans une période de grande concurrence. » Il craint également le piratage du film sorti fin décembre en Italie. C’est le deuxième long-métrage à arriver sur cette plateforme après la comédie Forte de Katia Lewkowicz.



Pinocchio, film populaire et familial, a connu un grand succès en Italie. Il était forcément attendu par les exploitants français. Une déception supplémentaire qui s’ajoute à cette crise et une nouvelle entorse à la sacro-sainte chronologie des média, censée protéger les salles de cinéma et les acteurs de la profession.