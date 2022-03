Ciné-Club Bastia : "Certaines femmes" au Studio

« Nous avons fait le choix d'une réalisatrice qui parle de femmes avec un film à découvrir, ou à revoir » déclare Jean-Charles Dionisi, président du Ciné-Club.

« Pour reprendre le propos de Mathieu Macheret dans sa critique du quotidien Le Monde de février 2017, ce film « marque l'apogée d'un art de l'espace et du regard dont il faut louer l'épure, l'intensité et la précision, le souci de montrer plutôt que de raconter, de suggérer beaucoup à partir de peu, de faire exister des personnages en prêtant attention à leur respiration secrète... ». Le film de Kelly Reichardt, sorti aux USA en 2016, est tiré de trois nouvelles de l’écrivaine américaine Maile Meloy : Tome et Native Sandstone, issues du recueil Half in Love, et Travis, B issue de Both Ways Is the Only Way I Want It.





Synopsis : quatre femmes font face aux circonstances et aux challenges de leurs vies respectives dans une petite ville du Montana, chacune s’efforçant à sa façon de s’accomplir ».

Dans les rôles principaux : Michelle Williams, Laura Dern, Lily Glasdstone, Kristen Stewart, Jared Harris, James Le Gros et René Auberjonois.





Une surprise en amont lundi 7 mars

La veille de cette projection, à 18h45, le Ciné-Club vous offre une surprise : « Notre coup de cœur surprise Art et Essai du mois mars est une merveille d'histoire, où chaque morceau semble être le ricochet d'un même jet de pierre perturbant la quiétude d'une étendue d'eau, dans une harmonie qu'on peine à quitter une fois son mouvement terminé. Un film primé à Berlin » dévoile du bout des lèvres Jean-Charles Dionisi.



