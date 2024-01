Christopher Ibayi va s’engager avec l’AC Ajaccio

Christopher Ibayi, âgé de 28 ans, formé à la JS Bonifacio puis au SC Bastia avant d’évoluer dans différents clubs de N3, et avoir défendu les couleurs de Versailles lors de la campagne de Coupe de France de la saison dernière, est arrivé hier soir dans la Cité Impériale.





Son arrivée dans les rangs de l’AC Ajaccio sera le deuxième renfort après la signature d’Al Hassan Touré. Christopher Ibayi devrait s’engager dès aujourd’hui avec les "Rouge et Blanc" pour une durée de deux ans et pour un montant qui avoisinerait les 100.000 euros.



La signature du buteur normand sera officialisée en milieu de journée après avoir passé la traditionnelle visite médicale