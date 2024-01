Christopher Ibayi 2 ans et demi à l'AC Ajaccio

Le meilleur buteur rouennais en National avec huit réalisations en quinze rencontres se voir offrir, pour la première fois de sa carrière, l'opportunité d'évoluer en Ligue 2. Un choix sportif mais pas seulement de l'aveu de l'intéressé.

" j'avais envie de me rapprocher de la Corse et de ma famille et cette opportunité s'est présenté avec l'ACA et le club a fait en sorte que cela puisse se faire".

Une arrivée en Ligue 2 que Christopher Ibayi évoque sans langue de bois. " je n'ai pas de pression particulière, c'est un très beau challenge et puis je sais qu'il faudra continuer à faire ce que je faisais auparavant à savoir travailler encore et toujours. Je joue au football depuis que j'ai quatre ans et j'ai toujours voulu devenir professionnel".





Le nouvel attaquant acéiste après la venue d'Al Hassan Touré est le deuxième renfort dans le secteur offensif au sein de l'effectif d'Olivier Pantaloni. Un Christopher Ibayi qui au-delà de l'envie de se mettre très rapidement en ordre de marche avouait sa joie.

"Bien entendu je suis très heureux de rejoindre l'ACA d'autant plus que cela récompense des années de travail et de persévérance".

Christopher Ibayi voit ainsi son horizon sportif s'élargir avec un nouveau challenge à relever tout en franchissant une nouvelle étape dans sa carrière.