Christophe Santini : l’exploit de la résilience sur la GT20

Difficile d’imaginer qu’il y a seulement sept mois, Christophe Santini est passé tout près de la paraplégie, et même, de la mort. En novembre 2020, en pleine préparation d’une traversée de l'Antarctique en autosuffisance, l’athlète de cinquante ans chute et se brise deux vertèbres cervicales. Christophe Santini est opéré, les médecins lui posent une prothèse.



S’en suivent ensuite deux mois de convalescence, puis une rééducation au Centre Européen de Rééducation du Sportif (CERS) à Capbreton. Et déjà, l’envie de se remettre en selle commence à poindre. « J’avais déjà dans l’idée de m’attaquer à la GT20, ça a été l’occasion de voir si j’avais encore la possibilité de faire des efforts longs. Et puis il s’agissait aussi de mettre en avant ce beau parcours ! » confie le sportif.