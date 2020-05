Christian Leca : "dans un format de L1 à 22 clubs la place de l'ACA devrait être prévue"

"A juste titre, il a été fait état de la cacophonie qui règne à l’heure actuelle dans les instances du football Français.

Le club de l’AC Ajaccio s’est lui tenu au silence, compte tenu des remarques formulées par la Présidente de la LFP à ce sujet.

Il n’est cependant pas résigné sur le sort injuste qui lui a été pour l’instant réservé.

Les joueurs, l’encadrement sportif, les dirigeants, les salariés et l’ensemble des supporters conçoivent un légitime sentiment de frustration, compte tenu des remarquables performances sportives accomplies durant cette saison.





Le club d’Ajaccio est troisième au classement à la 28ème journée à deux points du leader et un point du second. Il a engrangé une victoire contre le leader lors du dernier match joué. Il possède au titre de la phase retour des matchs avant l’interruption précipitée du championnat la meilleure moyenne de points par match joué (2.40 points contre 1.44 pour Lens et 1.66 pour Lorient) Plusieurs joueurs ont été désignés dans l’équipe type de L2 par des publications spécialisées et le titre de meilleur entraineur a été décerné à Olivier Pantaloni.

Aujourd’hui, un certain nombre de voix, et non des moindres, Laurent Blanc, Antoine Kombouaré, Christophe Dugarry, Alain Boghossian entre autres, s’élèvent aujourd’hui pour contester la décision de conserver une L1 à 20 clubs, alors que l’on pourrait à titre exceptionnel, et seulement pour la saison 2020-2021, la disputer à 22 clubs !





Cette critique, parait constructive et répond à la logique d’une situation sanitaire actuelle hors normes. Il est regrettable cependant que nul n’ait envisagé que l’A.C.A puisse intégrer ce nouveau format à 22. Pourtant, cette éventualité correspondrait au bon sens juridique, à l’équité et plus encore à la réalité sportive.

L’A.C.A a milité aux cotés des clubs concernés, pour le maintien des play-offs et il serait encore disposé à participer à cette épreuve en tenant compte de toutes les prescriptions sanitaires.

Hélas, la proposition soumise au C.A de la L.F.P du 30/04/2020 a été balayée d’un revers de main, sans être d’ailleurs inscrite à aucun ordre du jour.

Dès lors et puisque sur ce point, elle semble faire preuve d’intransigeance, la L.F.P devrait tirer les bonnes conclusions de sa propre décision.

En effet, il convient de rappeler que pendant des décennies, le principe des règlements prévoyait trois relégations automatiques en L1 compensées par trois accessions de clubs de L2