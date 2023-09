Château de Quenza : ces chiens découvrent comment encadrer un troupeau

Durant tout le mois d'août, les sept moutons du Cameroun ont élu domicile dans le parc du château de Quenza, offrant ainsi à Laura Luciani et Leslie Orsatti l'opportunité de travailler leurs chiens border collie âgés de deux ans à la conduite sur troupeau. Les deux amies ont acquis les bases de cette discipline sur le continent "Monter un chien de troupeau de A a Z ne se fait pas en lisant quelques pages de magazine." observent les deux professionnelles qui soulignent le potentiel inexploré des chiens de troupeau dans l'agriculture corse. "Les chiens dressés peuvent accomplir diverses tâches telles que la recherche, le regroupement, le tri et bien plus encore, soulageant les éleveurs de tâches fastidieuses et énergivores." détaillent-elles.



Une démonstration a été organisée en partenariat avec la mairie de Quenza à la fin du mois d'août avec pour but de présenter le border collie et ses aptitudes naturelles en matière de conduite sur troupeau. L'atelier a également mis en lumière les différentes étapes du dressage d'un chien de berger, offrant ainsi aux participants une opportunité unique d'apprentissage. L'événement a été couronné de succès, et le goûter organisé pour les enfants du village a suscité l'émerveillement.



Laura Luciani et Leslie Orsatti se tiennent disponibles pour d'autres démonstrations similaires. Si des communes sont intéressées par ce type d'initiative, elles peuvent les contacter aux numéros suivants : 06.71.64.42.23 - 06.17.47.05.55.