Champs-Élysées film festival : le prix du public pour Frédéric Farrucci

Pendant 8 jours, le public a pu découvrir une cinquantaine de films, des masterclass et des showcases avec, au total, plus de 60 000 visionnages. Avec la volonté affirmée de ne pas priver les festivaliers du meilleur du cinéma indépendant français et américain malgré les conditions sanitaires actuelles, cette 9e édition du Champs-Élysées film festival s’est déroulée 100% en ligne et gratuitement du mardi 9 juin au mardi 16 juin 2020 dans toute la France. Le jury des longs métrages, présidé par la réalisatrice Mounia Meddour, a décerné les prix suivants :

- Le prix du Jury du meilleur long métrage américain à revenu à 17 BLOCKS de Davy Rothbart

- Le prix du Jury du meilleur long métrage français ex æquo à GRÈVE OU CRÈVE de Jonathan Rescigno et LE KIOSQUE d’Alexandra Pianelli

- Le Prix du Jury des meilleurs réalisateurs américains à Bill & Turner Ross pour leur film BLOODY NOSE, EMPTY POCKETS

- Le prix du Jury du meilleur réalisateur français est quant à lui revenu à Camilo Restrepo pour son film LOS CONDUCTOS



Les festivaliers ont attribué leurs votes à deux longs-métrages :

- 17 BLOCS de Davy Rothbart a obtenu le prix du Public du meilleur long métrage américain.

- LA NUIT VENUE de Frédéric Farrucci a gagné le prix du Public du meilleur long métrage français.

Une récompense de plus pour le réalisateur ajaccien Frédéric Farrucci qui avait reçu le prix de la mise en scène et de la meilleure musique à Saint Jean de Luz et l’Ibis d’or de la meilleure bande-son à la Baule en 2019.



Avant-première au Régent

La sortie du film prévue pour avril dernier a été décalée au 15 juillet prochain mais le public bastiais pourra découvrir ce grand film noir en avant-première lundi 22 juin à 21 heures à l’occasion de la réouverture du cinéma le Régent. Frédéric Farrucci, présent pour l’occasion, pourra échanger avec les spectateurs à l’issue de cette séance organisée conjointement par le Festival du film de Lama et Arte Mare. Les places sont en ventes sur le site du Régent, il est fortement conseillé de réserver, la jauge de la salle étant réduite selon les règles sanitaires éditées par la FNCF (Fédération nationale des cinémas français).



A noter enfin que le Prix Sens Critique du meilleur court métrage a été attribué au film marocain QU’IMPORTE SI LES BÊTES MEURENT de Sofia Alaoui. Intriguant, teinté de fantastique, ce court découvert à Clermont, est un petit bijou particulièrement bien mis en scène. Une jeune réalisatrice à suivre.