Championnat du Monde des rallyes : Loubet abandonne dans l'ES10 au Portugal

Avant d'entamer ce matin la deuxième étape du rallye du Portugal Pilouis Loubet était dans une position idéale au classement général en se situant en quatrième position à seulement 9/10 de la troisième place détenue par Thierry Neuville. Toutefois, le pilote de la Ford Puma devait se méfier d'Esapekka Lappi qui le suivait à seulement 4/10.



Quant au leader Kalle Rovanperä, il comptait 26''9 d'avance sur le Porto-Vecchiais. Tel était le scénario quand débutait la deuxième journée dans Vieira Do Minho où Loubet finissait à la 6e place à 21''6 de Kalle Rovanperä qui survolait cette spéciale en parcourant les 26,6 km en 16'50''6 laissant Esapekka Lappi à 12''8 et Dani Sordo à 13''3.



Pilouis Loubet s'éloignait du podium, avant de connaître un coup d'arrêt dans l'ES10 Amarante, la plus longue du rallye (37,2 km). Loubet se mettait à la faute en serrant trop une corde à gauche avant d'aller heurter le talus à droite et cela très proche du dénouement de la spéciale. Le Porto-Vecchiais ne pouvait repartir et était contraint à l'abandon. Une réelle déception au regard de sa production de la veille. Reste à savoir si la Puma sera au départ demain matin des quatre dernières spéciales de ce rallye du Portugal.