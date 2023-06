Championnat du Monde des rallyes : Loubet à la découverte du Safari Rally du Kenya

Une première participation pour le Porto-Vecchiais qui sera accompagné dans le Team M Sport d'Ott Tänak et de Jourdan Serderidis au sein d'un peloton de seulement 33 autos mais en présence de l'ensemble des WRC1.

Dix-neuf spéciales composent le programme de ce rallye du Kenya avec ce matin le Shakedown Loldia (5,4 km) qui sera suivi demain par l'ES1 Super Spectator Kasanari (4,8 km) avant d'entrer dans le vif du sujet à partir de vendredi avec trois tronçons chronométrés quotidiens dont les deux "longues" du rallye à savoir Kedong (30,6 km) vendredi et Sleeping Warrior (31 km) samedi.



Ces deux journées seront les plus longues de cette septième manche avec, respectivement, 125 et 150 kilomètres de chrono, avant le dénouement dimanche et ses 74 km..

Loubet parviendra-t-il à inverses la tendance sur la terre africaine ?

Premiers éléments de réponse dans les prochaines heures.