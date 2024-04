Championnat d'Italie automobile : Quilichini présent au Rallye Val d’Orcia

Auteur d'une dixième place au mois de mars pour l'ouverture de la saison transalpine et ce malgré des problèmes de pneumatiques, le Porto-Vecchiais a cette fois l'intention de corriger le tir et d'amener sa Skoda Fabia R5 vers les hauteurs du classement. Une ambition clairement affichée pour Jean-Philippe Quilichini d'autant que le plateau au niveau des R5 sera, une fois de plus, très étoffé.





Le coup d'envoi de cette deuxième manche, composée de neuf tronçons chronométrés entre samedi et dimanche pour un total de 75 kilomètres de chronos, sera donné samedi par le Shakedown en matinée suivi par les deux premières spéciales, les plus longues du rallye, San Casciano dei Bagni – Fighine (14,2km) à effectuer à deux reprises.

Le lendemain, dimanche sept spéciales resteront à parcourir à savoir: Radicofani Francignea 8,44 km (ES3, 5 et 8) Sarteano Castiglioncello 7,05km (ES4, ES7) et Radicofani La Rocca 3,62km (ES6, ES9).