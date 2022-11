Chambre des Territoires : L’eau, premier sujet d’inquiétude des communes de montagne

L’échéance 2026

La problématique du besoin de financement des infrastructures liées à l’eau a également surgi lors du bilan sur les aides aux territoires. Le maire de Nuceta pointe le manque de trésorerie des petites communes et demande que le taux d’aides soit supérieur à 80%. « On va devoir investir massivement dans l’eau. Il y a une pression et une course contre la montre des communes pour investir avant 2026 ». Le transfert de la compétence Eau des communes aux intercommunalités, prévu par l’Etat à cette date, est une autre profonde inquiétude des maires dans les territoires de montagne. « Dans le Spelunca-Liamone, 80% de nos crédits sont liés aux déchets, comment fera-t-on en 2026 pour investir sur l’ensemble des communes et moderniser les réseaux ? Si la loi est mise en place, on va appauvrir nos territoires ruraux comme ça a été le cas pour les déchets. On ne peut pas perdre cette compétence, sinon nos territoires vont en souffrir », plaide le maire d’Evisa. Il demande l’aide des parlementaires pour stopper le processus. Les aides dans le domaine de l’eau et de l’assainissement ont représenté près de 541 550 € des 7,73 millions € octroyés aux communes et intercommunalités par la Collectivité de Corse dans le cadre du dispositif « Territorii, Pieve è Paese Vivi ». Sur les 2,6 millions € du Fonds Montagne, 1,93 million € a été également affecté aux réseaux et infrastructures. La Collectivité de Corse a fait globalement un gros effort en direction des communes du rural avec plus de 2 millions € adossés au dispositif « Una casa per tutti, una casa per ognunu » de lutte contre la dépossession foncière et immobilière. Une soixantaine de logements ont été financés dans les villages et 23 dossiers de primo-accédants acceptés en juillet.



74 millions € d’aides

L’Exécutif corse vient de procéder à l’individualisation de 13 millions € au service des territoires. Au total, ce sont plus de 51,74 millions € qui ont été attribués aux territoires en 2022, avec une programmation supplémentaire de 23 millions € qui sera validée lors du Conseil exécutif du 15 novembre, ce qui portera l’enveloppe finale à plus de 74,7 millions € pour l’année en cours, soit une augmentation de 20% des volumes globaux. « C’est un montant d’aide jamais atteint, même s’il reste en deçà des attentes et des besoins », se réjouit Gilles Simeoni. Tout en prévenant : « Les dispositifs fonctionnent et commencent à être de mieux en mieux connus. Les demandes remontent des territoires, mais nos crédits ne sont pas inépuisables, il faudra faire des choix ». Et en taclant l’opposition de droite : « 80% de cette somme portent sur des compétences qu’on ne devrait pas assumer. On nous dit qu’avant de demander de nouvelles compétences, il faudrait qu’on exerce celles que l’on a déjà. Mais si on se contentait d’exercer celles qui nous sont dévolues, on n’aiderait pas les communes. Cette compétence qu’on s’est octroyée, personne ne nous la reproche ! ». L’Exécutif étudie l’élargissement de certains dispositifs en termes d’ingénierie ou d’investissements dans les déchets ou l’eau, mais aussi la possibilité pour un groupe de communes de porter les projets en dehors d'un périmètre de ComCom.



Des Espaces sensibles

Autre dossier à l’ordre du jour : l’élaboration du Schéma territorial des Espaces naturels sensibles (ENS). De la protection et à la valorisation des territoires, les enjeux sont divers. Il s’agit, pour la Collectivité de Corse, d’abord, de définir précisément ce qu’est un ENS car il n’existe pas de définition réglementaire, chaque localité doit le définir en fonction de ses caractéristiques. Ensuite de mettre en place des outils : le droit de préemption dans une stratégie d’acquisition foncière, la taxe d’aménagement et les conventions de gestion avec des propriétaires publics ou privés. Enfin, de mettre en œuvre une politique de développement qui concilie les usages et la préservation du patrimoine. Une étude, démarrée en juin 2022 et qui devrait durer 18 mois, s’attache à faire un état des lieux et des enjeux, avant de proposer une cartographie d’un réseau d’ENS et de sélectionner six sites prioritaires pour mettre en oeuvre un programme d’aménagement. Ce schéma sera élaboré avec les acteurs locaux au sein d’un comité de pilotage. Deux projets sont déjà en cours. Le premier dans les Agriates sur une surface de 15 000 hectares avec notamment des travaux d’aménagements pour améliorer l’accès à la plage de Saleccia, tout en maîtrisant les flux à travers deux parkings dimensionnés afin de limiter le nombre de véhicules. Le second concerne la Réserve naturelle de l’étang de Biguglia et le parc de Fornacina attenant qui servirait de porte d’entrée à l’étang et de zone tampon.



Une politique proactive

Cette proposition de schéma satisfait les maires. « Ce n’est pas un outil qui va contraindre, encore une fois, les communes et mettre sous cloche des espaces. Vous avez bien insisté sur le développement. L’idée à terme n’est pas d’avoir un Conservatoire de la montagne. Cependant, il y a des espaces qui mériteraient une attention plus particulière et qui, pour l’instant, ne sont pas protégés », note le maire de Nuceta. « Je ne voudrais pas que les joyaux, que nous avons à l’intérieur, soient dégradés. Il faut intervenir avant qu’il ne soit trop tard. L’état d’esprit du schéma convient sur des zones de montagne qui en ont bien besoin », ajoute le maire d’Evisa. « Comment appliquer ce schéma à l’intérieur des terres ? », interroge le maire de Ghisoni. « Il faut préciser ce qui est possible et interdit pour éviter les conflits d’usage, notamment pour les lacs de montagne ». Le président de l’Exécutif rappelle que, même « si la Collectivité travaille en concertation étroite avec le Conservatoire du littoral, les analyses ne sont pas forcément les mêmes. On l’a vu sur Cavallo où le Conservatoire n’a pas voulu préempter des zones censées être vides ». Pour lui, le Conservatoire du littoral ne doit pas rester un service départemental : « On a vocation à avoir un Conservatoire du littoral qui soit l’émanation de la politique de la Collectivité de Corse et, donc, être intégré à nos services. En attendant, on peut commencer à avoir une politique proactive des espaces naturels sensibles dans les territoires de l’intérieur ».



N.M.