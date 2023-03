Ces sportifs corses en route pour les JO de Paris : Enzo Tesic veut y aller tout seul

Un nouvel objectif



Si Enzo Tesic et ses coéquipiers n’arrivent pas à passer le second tour et terminent 11e aux JO, le nageur corse garde tout de même un bon souvenir de cette expérience. « C’était cool même si c’était un peu particulier à cause du Covid. Il n’y avait pas de spectateurs et pas beaucoup d’ambiance », assure-t-il.



Sa participation au Japon lui permet de réaliser qu’il ne veut pas en rester-là. Dès son retour de l’olympiade, il se concentre pour une nouvelle échéance, cette fois à domicile, celle de Paris 2024. Le jeune homme a alors 3 ans pour se préparer. Afin de s’entraîner dans des conditions optimales, il intègre en 2022 l’Insep (L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance), ce temple pour la préparation des sportifs de haut niveau. « Là-bas, c’est motivant, car on a tous le même projet. Puis, tout est à portée de main, j’y dors, j’ai la piscine à deux minutes, le self, le staff médical, la musculation… c’est un gain de temps au quotidien. »



Grâce à cette préparation poussée, il espère pouvoir défiler sur la Seine en juillet 2024 et nager en individuel. « Je vais tenter le 200 crawl et le 200 quatre nages. Je préfère le crawl, mais j’ai déjà été champion de France du 4 nages donc on verra bien. La nage collective ce sera en complément si je suis parmi les 4 meilleurs Français », poursuit-il. Pour cela, il doit se battre contre le chronomètre, atteindre les temps demandés et performer lors du Championnat de France qui se tiendra en mai 2024, un mois avant l’annonce de la sélection officielle pour les Jeux. S’il fait partie des deux meilleurs temps français, alors, il sera assuré de nager à Paris.