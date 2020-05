U PNC lampa una chjama per a celebrazione di Pontenovu l’8 di maghju :« una casa, una bandera ! »



Vennari chì vene, l’8 di maghju, cum’è sempre, ci serà a celebrazione di a battaglia di Pontenovu.



Ma quist’annu, ùn ci serà forse micca a pussibilità d’andà à salutà a croce di u ricordu è u ponte induve più di 250 anni fà casconu e milizie di Pasquale Paoli.





Scunfinà a Storia di u Populu per scunfini l’Avvene : chì st’8 di maghju sia per tutti un ghjornu di Memoria, di spartera è di Spera.



Ch’è vo siate in paese o cità, azzincate una bandera in terrazza o in finestra per dà forza è curagiu à i nostri ghjorni à vene.



Sta chjama, a lampemu à tutti i corsi, è dinò à l’attori culturali, i sindicati, i cullettivi è muvimenti pulitichi da ch’elli spartinu st’iniziativa patriotta.



Populu Corsu, vennari, l’8 di maghju, arricordati di a to storia !



" una casa, una bandera, per a Corsica !"