Cathy Cognetti : « Nous ne pouvons pas accepter le projet de centre d’enfouissement de Moltifau »

- Quel est le problème ?

- Le président Sargentini (OEC) a souhaité que nous soient exposées la première étude et l’étude complémentaire faites par le Syvadec sur le projet de centre d’enfouissement. L’ensemble des élus communautaires était présent et la population, qui est très concernée par ce problème et les risques sanitaires qu’il comporte, a, aussi voulu se joindre à la réunion. Nous avions mis la réunion en direct sur les réseaux sociaux, mais il n’a pas été possible de contenir les gens. Cela se comprend ! Le bureau d’études du Syvadec a exposé le projet qui, au départ, devait concerner seulement les déchets ultimes. La peur des gens est qu’avec les deux sites de stockage de la Corse arrivant à saturation, se profile le risque que tous les déchets de l’île finissent sur le site de Moltifau. Ce qui pose aussi problème, c’est la localisation du site choisi qui est une aberration environnementale.



- C’était votre première grande inquiétude. Que disent les études ?

- Les études sont sommaires ou non faites ! Le site correspond à une ancienne carrière située à proximité de la rivière Tartajine qui est un affluent du Golu. C’est là où se trouvent tous les captages d’eau qui alimentent les villages de Castifau, Moltifau, Canavaghja et Ponte-Leccia et, aux portes de la Balagne, la vallée d’U Canale avec les villages de Lama, Pietralba, Urtaca, dont les maires ont aussi assisté à la réunion. Nous craignons des infiltrations dans les nappes phréatiques. Les études, qu’on nous a présentées, ont montré différents points, sans les examiner en profondeur. Mais les conclusions de l’étude complète, que j’ai lue, sous-entendent une pollution de la nappe phréatique, même en basse couche. Paul-Félix Benedetti, qui avait mis en place les captages quand il était ingénieur à l’Office hydraulique, a bien expliqué que la nappe phréatique est plus haute que ne dit l’étude, qu’il y a une faille, que le sol du site a été fragilisé par l’exploitation de la carrière et que, donc, l’eau s’infiltre naturellement par la faille. En plus aucune modélisation de la Tartajine n’a été effectuée au point du site. Or, il y a un ruisseau qui se déverse totalement dans la carrière, suit son cours, s’infiltre et est rejeté dans la Tartajine. Les risques d’inondation et le ruissellement des eaux n’ont pas été pris en compte alors qu’il y a 250 kms de versants. En cas de forte pluie, sachant que les nuages s’accumulent près des montagnes, il pourrait y avoir un débordement qui polluerait la Tartajine et le Golu par la suite. Enfin, rien n’a été fait concernant la biodiversité et le maintien des zones humides.