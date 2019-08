Les pompiers de la région (Levie, Zonza et Rizzanese) engagés par le SIS 2A n'ont pas réussi à sauver la petite bergerie des flammes, mais il n'y a pas eu de victime et on ne déplore aucune perte parmi le cheptel.

600 mètres carrés d'herbes ont été brûlés autour de la bergerie.