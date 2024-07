Cargèse : Valerie Dragacci expose à l'espace A Réna

Valerie DragacciI, peintre de renom vivant en Corse, présente actuellement ses œuvres à l'espace A Réna à Cargèse. Son parcours artistique est marqué par plusieurs distinctions, dont le 1er Prix International de Peinture et de Sculpture à Porto-Vecchio en 1993 sous le patronage de Maurice Rheims et la médaille de bronze au Salon Artistique International de la Haute-Corse.



Depuis plus de trente ans, l'artiste explore les mystères et les beautés de la couleur. Son atelier, situé à Cargèse, est le berceau de ses créations. Ses nombreux voyages en Orient ont profondément influencé son art, la poussant à utiliser des teintes vives et chatoyantes pour capturer l'essence des paysages et des moments. L'exposition à l'espace A Réna est une véritable invitation à la découverte. Les toiles de la peintre réalisées principalement au couteau, se distinguent par des empâtements de matières qui créent une texture riche et expressive. Les œuvres présentées reflètent la beauté naturelle de la Corse, avec ses ciels lumineux, ses grèves tranquilles et ses paysages sereins. Avec son style semi-figuratif délicat, Valerie Dragacci parvient à capturer l'essence d'un Eden aux couleurs de la Grèce et de ses divinités, évoquant un univers de beauté et de tranquillité.



L'exposition à l'espace A Réna c'est jusqu'au 4 août.