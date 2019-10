Capicorsu : Da Capandula à Santa Maria attraversu u tempu

Sur les murs de la nef, la singulière histoire des lieux est contée dans une succession de cadres disparates, façon ex voto ou maison de famille. Vingt cinq siècles d’aventures. Où il est question de routes maritimes, de cargaisons d’amphores, de colonies romaines, des toutes premières communautés chrétiennes, de marins impatients que se calme le libecciu, de stratégies militaires et de batailles navales, de légendes capcorsines, du gigantesque projet touristique de Porto Giraglia et de la protection du site alliée au développement agropastoral. Photos, cartes, tableaux… une iconographie, souvent révélée pour la première fois, illustre l’importance stratégique, symbolique et religieuse du territoire.





Deux jeunes femmes, Audrey Giuliani et Lelia Crastucci, signent cette réalisation qui conjugue rigueur historique, textes clairs et émotion graphique. L’expo est accompagnée d’un superbe ouvrage édité par l’association Petre Scritte.





Attraversu u tempu s’adresse autant aux communautés locales qu’aux visiteurs. Leurs regards sur ces beaux paysages en seront transformés, enrichis. On est loin ici du tourisme balnéaire ; on tisse les fils de rencontres culturelles, d’une compréhension, d’un partage des émotions.

Le Conservatoire du littoral, qui a acquis 670 ha sur le littoral de la commune de Rogliano, a conduit ce projet, en collaboration avec la Collectivité de Corse qui gère le site.





Patrice Quilici, maire de Roglianu, Anne-Laure Santucci, présidente du Conseil des Rivages de la Corse et conseillère territoriale et Michel Muracciole, délégué du Conservatoire du littoral étaient là pour fêter l’événement auquel s’étaient joint un public venu de tout le Cap Corse, de Bastia et d’altrò.