Cannes : les films corses de la sélection

LES FIDÈLES (ou déjà venus au moins une fois en Sélection Officielle)

1 - The French Dispatch de Wes Anderson - GB/France/Allemagne - 1h43

2 - Été 85 de François Ozon - France - 1h40

3 - Asa Ga Kuru (True Mothers) de Naomi Kawase - Japon - 2h20

4 - Lovers Rock de Steve McQueen - 1h08

5 - Mangrove de Steve McQueen - GB - 2h04

6 - Drunk de Thomas Vinterberg - Danemark/Suède/Pays-Bas - 1h55

7 - ADN de Maïwenn - France - 1h30

8 - Last Words de Jonathan Nossiter - Italie/France - 2h06

9 - Heaven: To The Land Of Happiness de IM Sang-Soo - Corée du Sud - 1h40

10 - El Olvido Que Seremos (Forgotten we'll be ) de Fernando Trueba - Colombie - 2h16

11 - Peninsula de Yeon Sang-Ho - Corée du Sud - 1h54

12 - In The Dusk (Au crépuscule) de Sharunas Bartas - Lituanie/France - 2h06

13 - Des hommes (Home front) de Lucas Belvaux - France/Belgique - 1h40

14 - The Real Thing de Kôji Fukada - Japon - 3h48



LES NOUVEAUX VENUS

15 - Passion simple de Danielle Arbid - France/Belgique - 1h36

16 - A Good Man de Marie Castille Mention-Schaar - France- 1h47

17 - Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait de Emmanuel Mouret - 2h

18 - Souad de Ayten Amin - Égypte/Tunisie - 1h30

19 - Limbo de Ben Sharrock - GB - 1h53

20 - Rouge de Farid Bentoumi - France - 1h26

21 - Sweat de Magnus Von Horn - Pologne/Suède - 1h40

22 - Teddy de Ludovic et Zoran Boukherma - France- 1h28

23 - February (Février) de Kamen Kalev - Bulgarie - 2h05

24 - Ammonite de Francis Lee - GB - 2h

25 - Un médecin de nuit de Elie Wajeman - France - 1h40

26 - Enfant terrible de Oskar Roehler - Allemagne - 2h14

27 - Nadia, Butterfly de Pascal Plante - Canada - 1h46

28 - Here We Are de Nir Bergman - Israël - 1h34



FILM À SKETCHES

29 - Septet: The Story Of Hong Kong de Ann Hui, Johnnie To, Tsui Hark, Sammo Hung, Yuen Woo-Ping et Patrick Tam - Hong Kong - 1h53



LES 1er FILMS

30 - Falling de Viggo Mortensen - Canada/GB/Danemark - 1h52

31 - Pleasure de Ninja Thyberg - Suède/Pays-Bas/France - 1h45

32 - Slalom de Charlène Favier – France - 1h32

33 - Casa De Antiguidades (Memory House) de Joao Paulo Miranda Maria - Brésil - 1h27

34 - Broken Keys (Fausse note) de Jimmy Keyrouz - Liban - 1h30

35 - Ibrahim de Samir Guesmi - France -1h20

36 - Beginning (Au commencement) de Déa Kulumbegashvili - Géorgie - 2h10

37 - Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh - France - 1h35

38 - 16 printemps de Suzanne Lindon - France - 1h13

39 - Vaurien de Peter Dourountzis - France - 1h35

40 - Garçon chiffon de Nicolas Maury - France -1h48

41 - Si le vent tombe de Nora Martirosyan – Arménie/France/Belgique - 1h40

42 - John and the Hole de Pascual Sisto - Etats-Unis - 1h38

43 - Striding into the Wind (Courir au gré du vent) de Wei Shujun - Chine - 3h06

44 - The Death of Cinema and My Father Too de Dani Rosenberg - Israël - 1h40



DOCUMENTAIRES

45 - En route pour le milliard de Dieudo Hamadi - Congo/Belgique/France - 1h30

46 - The Truffle Hunters de Michael Dweck et Gregory Kershaw - Italie/Etats-Unis - 1h24

47 - 9 jours à Raqqa de Xavier de Lauzanne - 1h30



COMÉDIES

48 - Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal - 1h35

49 - Les deux Alfred de Bruno Podalydès - France - 1h30

50 - Un triomphe d’Emmanuel Courcol - France - 1h40

51 - L’origine du monde de Laurent Lafitte - France - 1er film

52 - Le discours de Laurent Tirard - France - 1h27



FILMS D’ANIMATION

53 - Aya To Majo (Earwig and the witch) de Gorô Miyazaki - Japon - 1h22

54 - Flee de Jonas Poher Rasmussen - Danemark/Suède/Norvège - 1h30

55 - Josep d’Aurel - 1h20 - France - 1er film

56 - Soul de Pete Docter - Etats-Unis - 1h30