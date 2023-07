Canicule : la vigilance jaune prolongée jusqu'à vendredi en Corse

Les bons gestes

La préfecture appelle à la plus grande vigilance. En période de canicule, il est important d’adopter les bons gestes et de suivre les recommandations suivantes :

• maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour et en aérant la nuit si les températures ont diminué ;

• boire régulièrement et fréquemment de l’eau ;

• se rafraîchir et mouiller son corps plusieurs fois par jour (notamment le visage et les avants bras);

• utiliser si possible un ventilateur et/ou une climatisation ou passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque, supermarchés, etc.) ;

• éviter de sortir dans la mesure du possible aux heures les plus chaudes (11h-21h) et limiter vos activités physiques ;

• donner et prendre régulièrement des nouvelles de ses proches



Il est par ailleurs impératif d’éviter toute activité susceptible de déclencher des feux de végétaux.