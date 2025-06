Canicule : la Haute-Corse placée en vigilance jaune

Un premier épisode caniculaire va frapper la Haute-Corse. Météo-France a émis une Vigilance Jaune « Situation Météorologique à Surveiller » pour canicule, en vigueur à partir du vendredi 27 juin à 12h00 et jusqu’au samedi 28 juin à 22h00, au plus tôt. Les fortes températures pourraient se prolonger dimanche 29 juin.



Les maximales attendues ce vendredi oscillent entre 31 et 35 °C, tandis que les températures minimales prévues samedi matin resteront élevées, comprises entre 20 et 23 °C sur le littoral, voire 25 °C localement. Samedi après-midi, les températures pourraient atteindre jusqu’à 38 °C, notamment sur l’est du département.



Face à cet épisode de chaleur, le préfet de la Haute-Corse appelle à « la plus grande vigilance », notamment envers les personnes les plus à risque : personnes âgées, malades chroniques, personnes sous traitement médicamenteux ou isolées. Il rappelle également les recommandations pour limiter les effets de la chaleur : "maintenir son logement au frais, s’hydrater régulièrement, éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes, se rafraîchir plusieurs fois par jour, et prendre des nouvelles de ses proches."



Il est également demandé à la population d’éviter toute activité susceptible de déclencher des feux de végétation, particulièrement dans un contexte de sécheresse et de vent.