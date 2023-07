Canicule : comment les Ajacciens font face à la chaleur ?

La canicule est de retour en Corse avec des températures qui ont dépassé les 40 degrés sur l'île qui reste d'ailleurs en vigilance orange canicule depuis ce mardi 18 juillet. À Ajaccio, les habitants s'adaptent à ces conditions, et pour certains, ces fortes chaleurs font partie de leur routine quotidienne. « Personnellement, je supporte bien l’arrivée de la chaleur », avoue Marc en sortant du marché de la ville « Je ne la sens pas plus que ça. Même au travail, j’ai de la chance parce que je suis dans un bureau climatisé ».



« Il fait chaud tous les étés à Ajaccio, donc j'ai l'habitude et cela ne me dérange plus vraiment ». souffle Rose Cantarelli, qui se préoccupe cependant pour les personnes âgées : « C'est dangereux pour elles, elles se déshydratent plus facilement. Elles doivent boire encore plus et rester dans des endroits climatisés. Si je dois donner un conseil, c'est bien sûr de s'hydrater abondamment et de chercher l'ombre et la climatisation ».



Moins de monde au marché

Au marché central, les commerçants ressentent intensément la chaleur. « Nous, on travaille le matin de bonne heure donc au début ça va. Puis la chaleur commence à arriver et dès qu’on bouge un peu, on transpire et on a même du mal à respirer », explique Silvana Sirna, vendeuse de fruit et légume au marché central d’Ajaccio. Pour se préparer à faire face à la chaleur, elle prend des mesures dès la veille : « On se rafraîchit comme on peut. J'ai de l'eau glacée que je mets au congélateur le soir et je me mouille la tête avec des glaçons de temps en temps ».



De plus, la canicule à un impact sur l'afflux touristique. « Avec la chaleur, les gens se rendent moins fréquemment au marché. Il fait trop chaud », déplore la commerçante qui, quand elle n’est pas au marché, ne sort pas pendant la journée. « J’ai la clim chez moi que je laisse allumer donc quand j’arrive au moins, je suis aux frais. »



Sortir tôt le matin et tard le soir

À quelques pas de là, sur la place Foch, Marie-France a du mal à endurer ce pic de chaleur. " Je supporte très mal la chaleur, surtout lorsque la température dépasse les 30 °C. Je me sens affaiblie. Je préfère rester chez moi, où je ferme mes volets et mes rideaux pendant la journée. Mais si je dois sortir, c'est tôt le matin ou le soir. J'évite de me rendre à l'extérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée. Et lorsque je suis dehors, je cherche des endroits ombragés ou je me rends dans des lieux climatisés tels que les centres commerciaux ou les cinémas."



Dans les conditions météorologiques actuelles, il est essentiel de prendre des précautions pour préserver sa santé en s'hydratant régulièrement, en évitant les activités en extérieur aux heures les plus chaudes et en recherchant des endroits frais. La vigilance et la solidarité envers les personnes vulnérables, comme les personnes âgées, sont également primordiales pour assurer leur bien-être durant cette période de canicule.