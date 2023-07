Canicule : Un pic à 40 °C attendu en Corse ce lundi

🟠Les Alpes Maritimes, la Haute Corse et la Corse du sud sont en #VigilanceOrange #Canicule ce lundi.

La nuit prochaine est encore chaude sur les Alpes Maritimes, tandis qu'on attend demain un pic de très forte chaleur en #Corse (pointes à 40°C).

— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 23, 2023

"De fortes chaleurs sont à attendre l’après-midi avec des températures comprises entre 36 et 39 °C, atteignant par endroits 40 voire 41 °C. Ce pic de chaleur prend fin dès le lendemain", précise Météo France.Les deux préfectures rappellent les consignes des autorités en cas de forte chaleur, notamment de boire régulièrement de l’eau, de fermer les volets, rideaux et fenêtres le jour et d’aérer la nuit. Elle insistent aussi sur l’importance de rendre visite à ses proches âgés et ou souffrant de maladies chroniques.