Camille de Rocca Serra : « Faire gagner la Corse, c’est mon ambition, et c’est pour cela que je suis candidat »

- Pourquoi avez-vous décidé de repartir dans la bataille des Législatives ?

- Pourquoi pas ! Mon engagement, depuis toujours, a été la Corse. Ce qui pouvait m’empêcher de repartir, c’était de ne plus avoir envie de servir la Corse et de m’occuper des dossiers essentiels dans le domaine du développement agricole, économique et social. J’ai encore la volonté, l’envie et l’énergie pour le faire. Surtout lorsque j’ai vu que, dans la mandature qui vient de s’achever, rien n’a été acquis pour la Corse, rien n’a changé, rien de positif, d’intéressant, d’intelligent dans aucun domaine ! J’ai comparé aux trois mandatures pendant lesquelles j’ai représenté la Corse où j’ai fait évoluer beaucoup de dossiers. J’ai permis de restructurer et de redonner une nouvelle vie à la CADEC. J’ai fait le FIP (Fonds d’investissement de proximité), le crédit d’impôt. Je me suis investi dans le foncier et la constitution des titres de propriété, la sortie de l’indivision, les droits de partage et de succession. J’ai obtenu la prolongation des Arrêtés Miot jusqu’à 2027, ce que personne n’espérait plus. Aujourd’hui, il faut ouvrir un chantier nouveau et surtout restaurer le dialogue entre la Corse et Paris, un dialogue indispensable, intelligent et constructif. Le fossé, qui s’est creusé, et l’incompréhension qu’il y a, entre le gouvernement de la République, donc l’État à travers la fonction publique, et la représentation territoriale, ne me plaît pas ! La Corse a besoin d’autre chose. C’est ça mon engagement !



- Qu’est-ce qui vous fait penser que vous arriverez à nouer un tel dialogue ?

- J’ai l’expérience ! Je connais la réalité du terrain, j’ai des idées à apporter et à échanger, je suis très ouvert à toute solution. Je ne suis pas un idéologue, je suis un pragmatique. J’ai montré par le passé tout ce que j’étais capable de faire et de bâtir en tant que parlementaire de la République et en tant que représentant de la Corse. Tout le monde reconnaît qu’il y a eu des acquis. Les choses ont bougé et avancé, que ce soit lorsque j’étais dans le cadre de la majorité nationale auprès de Nicolas Sarkozy ou dans l’opposition sous François Hollande, où j’ai obtenu que ma proposition de loi sur le désordre cadastral et les droits de succession soit votée. Cela veut dire que j’ai cette capacité-là. Je travaille toujours en soutien des forces vives qui ont des idées et des projets. Je suis un facilitateur éclairé et, en même temps, un acteur déterminé à servir la Corse et à la faire avancer. Je pense que la Corse a toute sa place dans la République et je voudrais qu’elle trouve cette place dans la sérénité. Pour cela, il faut rassembler les Corses et donner, notamment à la jeunesse, un espoir, des perspectives nouvelles pour se projeter dans l’avenir. Faire gagner la Corse, c’est mon ambition, et c’est pour cela que je suis candidat.



- Après les déroutes successives de la droite en Corse, ne craigniez-vous pas la défaite ?

- Non ! Lorsqu’on est engagé dans la vie politique, qu’on a des idées, des convictions, des valeurs, on va jusqu’au bout ! Et je suis quelqu’un qui va jusqu’au bout, à partir du moment où je ne vois pas d’autres qui puissent représenter ce que je pense et ce que j’ai envie de faire. Nous sommes à un moment charnière, il y a une ouverture dans le dialogue qui n’a pas existé pendant 5 ans. J’ai été très critique sur cette absence de dialogue qui était la responsabilité des deux camps. J’ai envie de m’investir totalement pour que la Corse prenne ce tournant et trouve cette nécessaire unité pour redémarrer avec le soutien d’un gouvernement qui comprendra que la Corse est une chance, qu’elle a des atouts considérables et qu’il faut savoir lui tendre la main. En même temps, il faut que nous soyons capables d’arrêter de dire sans arrêt : « C’est la faute de l’État ! ». C’est souvent notre responsabilité, notre faute !