Calvi : une Semaine des Mathématiques hors des murs

Au collège de Calvi, la 14ᵉ édition de la Semaine des Mathématiques a pris une tournure originale. L’événement, qui se déroule du 10 au 19 mars, vise à montrer que les mathématiques ne se limitent pas aux salles de classe, mais qu’elles sont omniprésentes dans la vie quotidienne. "Cette année, le thème est ‘les Maths hors les murs’. On décloisonne l’apprentissage, on sort de la salle de classe pour leur montrer que les maths sont partout, dans leur environnement, aujourd’hui comme hier", explique Fatima Achahboune, professeure de mathématiques.



Pour cette édition, ce sont les élèves de 5ᵉ bilingue qui ont animé des ateliers destinés aux élèves de 4ᵉ bilingue. La journée a été ouverte par Joachim Giamarchi, maître de cérémonie et passionné de mathématiques, qui a donné le ton. "Aujourd’hui, c’est le Pi Day. Avec notre professeur, nous avons prévu plusieurs ateliers sur les mathématiciens et leurs découvertes, notamment Archimède, Al-Kashi et Gutenberg."



La journée a commencé par une projection de capsules vidéo réalisées par les élèves pour des concours académiques. Des mises en scène ludiques retraçaient les découvertes d’Archimède et d’Al-Kashi, tandis qu’un jeu intitulé "Math Académie" faisait un clin d’œil à Pascal Paoli, invité symboliquement à remettre des prix aux gagnants. Si les mathématiques ont été au centre des activités, la dimension pluridisciplinaire a été particulièrement mise en avant. Fatima Achahboune souligne ainsi l’importance de croiser les savoirs : "Les ateliers mêlent mathématiques, histoire et français. En sortant du cadre traditionnel des salles de classe, on permet aux élèves de comprendre que les mathématiques sont omniprésentes dans notre monde, des anciens systèmes numériques à la technologie moderne."



La Semaine des Mathématiques s’est également intéressée à leur utilité concrète dans le monde professionnel. Daniel Fondacci, imprimeur à Calvi, est venu témoigner de l’importance des mathématiques dans son métier. "Les maths sont présentes dans toutes les étapes de la conception et de la réalisation. On utilise le nombre d’or pour créer une maquette, on fait beaucoup de preuves par trois. Pour nos devis, nous devons multiplier le nombre de poses par rapport aux feuilles de papier et calculer combien de kilos seront nécessaires pour produire certains documents. Nous faisons des calculs en permanence : densité, mesures d’encrage, équilibre de l’eau avec le pH… Les maths sont partout !"



Un constat partagé par Valérie Bordes, inspectrice d’académie et inspectrice pédagogique régionale en mathématiques. Présente à Calvi, elle a tenu à souligner l’engagement des équipes enseignantes. "Ici, la Semaine des Mathématiques est toujours bien mise en valeur grâce à une équipe dynamique. Mais ce qui est remarquable, c’est l’implication d’autres enseignants et disciplines. On ne parle plus seulement de mathématiques, mais d’un apprentissage transversal. L’idée est de donner aux élèves le goût des maths autrement, en les amenant à manipuler, expérimenter et comprendre les concepts qui se cachent derrière." Un des exemples concrets est l’approche du nombre Pi. "3,14 est un nombre presque magique pour les élèves. En leur expliquant d’où il provient avec des ficelles et du papier, on leur permet de le conceptualiser plus facilement."



En proposant une immersion au cœur des mathématiques dans la vie quotidienne, cette Semaine des Mathématiques a permis aux élèves de les voir sous un nouveau jour, loin des simples formules et exercices scolaires. Une façon de montrer que cette discipline est avant tout un outil puissant pour comprendre et façonner le monde.