Calvi : un bateau de promenade en mer détérioré par une explosion

Un bateau de promenade en mer “Cristal” a été sévèrement endommagé par une explosion à 20h30 jeudi soir alors qu’il était amarré dans le port de Calvi sans faire de victime. L'embarcation mesurant 30 mètres pouvant accueillir 265 passagers et équipé d’une vision sous-marine appartient à la société de balade en mer Colombo Line qui effectue des promenades en mer entre Calvi et la réserve naturelle de Scandola en saison. L’explosion a occasionné une voie d’eau à l’avant du navire. “Une enquête pour destruction par moyen dangereux a été ouverte et confiée à la section de recherche de la gendarmerie”, a indiqué, le procureur de la République de Bastia, à Jean-Philippe Navarre. “L”hypothèse criminelle est privilégiée et il n’y a pas de revendication connue à cette heure”, a précisé le magistrat.