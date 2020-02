Calvi : un accident de scooter fait deux blessés

L'accident s'est produit vers 12h30 sur la RT30, commune de Calvi et le magasin "Intersports" et le "Garage Guglielmacci".

Pour une raison indéterminée les passagers d'un deux-roues ont chuté au sol. Les pompiers ont pris en charge les victimes légèrement blessées, un homme âgé de 53 ans et une adolescente de 13 ans, avant de les évacuer par ambulance vers le Centre Hospitalier Calvi-Balagn.