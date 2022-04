Calvi : la commune a voté vote son budget primitif 2022

Ce mercredi élus de la majorité et de l'opposition se sont réunis au complexe sportif de Calvi afin d'approuver les comptes administratif et de gestion de l'année 2021, ainsi que le budget primitif de l'année en cours, qui devait être voté avant le 15 avril. "C’est une session classique retrouvée annuellement. L’examen et le vote du compte de gestion, du compte administratif, pour constater ce qui a été réalisé l'année précédente et surtout le vote des budgets de l’année 2021 et surtout le vote des budgets primitifs. Celui du service général, le plus important, et les quelques budgets annexes. C'est un moment de démocratie, puisqu'il y a des idées qui se développent de part et d'autre entre majorité et opposition" a indiqué le maire Ange Santini avant d'ouvrir la séance.



​"Un budget en équilibre réel et sincère"

Le budget général primitif, pour la section de fonctionnement s'élève à 11 471 486.27 € pour les dépenses et 11 471 486.27 € de recettes. Pour la section investissement, les dépenses s'élèvent à 3 461 869 73 € et les recettes à 3 461 869.73 €. Des finances, comme le rappelle le maire qui sont soumises à de nombreuses pressions, "que ce soit les finances communales, intercommunales, régionales et même nationales. Nous faisons donc avec des budgets contraints, avec un État qui est là et fait attention aux dotations. Nous devons donc trouver cet équilibre en dépenses de fonctionnements, qui servent les résidents calvais à l'année, comme les écoles, les crèches etc, et l'investissement. Nous devons nous projeter au plus près de nos concitoyens dans leur quotidien et avoir des équipements qui servent à tous, même à la population estivale. Un budget en équilibre réel et sincère. Nous prévoyons certaines fois des emprunts, en attente des arrêtés attributifs de subventions" a précisé l'édile.





Un équilibre contesté par l'opposition

"Lors du Débat d'Orientation Budgétaire, (le DOB), j'avais précisé qu'il fallait satisfaire un certain nombre d'exigences légales, destinées à chaque conseiller municipal, afin qu'il puisse faire son choix et appréhender les grandes lignes. Pour le budget général, M le maire a considéré qu'il était en équilibre réel. Ma profession me conduit à douter d'avantage des propos qu'il a tenu" a précisé Claudine Orabona, membre de l'opposition Anima Calvese, avant d'ajouter "l'exigence de la sincérité des budgets est constitutionnelles. Elle s'applique à toutes les administrations publiques. Ce qui exige que les sections investissements et fonctionnements soit respectivement votées de manière sincère et que le tout soit équilibré".

Dans la section d'investissement du budget général, la municipalité a prévu 995 000€ d'emprunt, "pour cela on vous répond que l'on espère en souscrire que 400 000 €. C'est bien que le jour du vote, le budget n'est pas sincère. Les dépenses de fonctionnements sont exponentielles. Nous appelons à plus de rigueur budgétaire".