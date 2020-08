Calvi : décès de Gracieuse Paolini

C'est une immense tristesse que l'on a appris le décès lundi soir de Gracieuse Paolini, née Pulicani, survenu au Centre Hospitalier de Falconaja à Bastia des suites d'une maladie implacable.

Gracieuse Paolini était âgée de 77 ans.

Chacun se souviendra d'elle comme une femme de tempérament, d'une mère aimante, toujours disponible pour les autres, souriante et très attachante.

Son nom est étroitement lié au "Clos Landry" à Calvi aujourd'hui géré par son petit-fils Marc et auparavant par sa fille Cathy.

Mais, l'essentiel de sa carrière c'est à la Mairie de Calvi qu'elle l'a accomplie avec beaucoup de passion et de dévouement.

C'est en août 1971 qu'elle a intégré en qualité de sténodactylo le secrétariat du maire le docteur Jean-Félix Orabona avant d'être nommée au secrétariat du maire en 1972 et d'avoir la responsabilité du service électoral sous la mandature du professeur Jean-Dominique Marcotorchino.

Sa carrière se poursuivra brillamment sous l'ère de Xavier Colonna, de 1974 à 1989 avec un intermède de 1981 à 1983 sous la nouvelle et courte mandature du docteur Orabona..

En 1974 elle prendra la responsabilité du service électoral

A force de volonté et de persévérance elle sera nommée au grade de commis puis d'agent principal de 2ème et de 1re classe.



Avec l'arrivée de François Zanotti au pouvoir elle poursuivra sa carrière en assurant les missions de responsable des Travaux Publics et des Marchés Publics.

Fonctions qu'elle poursuivra en 1995 avec l'arrivée à l'hôtel de ville en 1995 d'Ange Santini.

Cadre, attaché principal 1ère classe, au terme de 32 ans de carrière elle fera valoir ses droit à la retraite fin décembre 2003.

Ses obsèques seront célébrées ce mercredi 5 août à 10h30 en l'église Sainte Marie Majeure de Calvi.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI présente à sa fille Cathy, à ses petits enfants Marc et Léa, à toute sa famille et à toutes les personnes que ce deuil afflige ses sincères condoléances.