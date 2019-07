Calenzana : Piazza in cantu

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Jeudi 25 Juillet 2019 à 07:39

Dans le cadre de ses animations estivales, la commune de Calenzana organise de nombreuses manifestations.

27 Juillet : I Mantini et hubert Hubert Tempete à l’école à partir de 21H

1er Août : Balagna à l'église St Blaise

3 Août: Fête des enfants , place de l'église (Cal In Festa), animations gratuites

5 Août : Auré, concert gratuit, place de l'église

6 Août : Vitalba, et Bal du village, place de l'église (organisé par Ghjuventù Calinzaninca e i Cacciatori Calinzaninchi)

17 au 22 Août : Rencontres de musiques classique et contemporaine (Musical)

