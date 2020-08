Calenzana : 6 adolescents dans une voiture sans permis font une chute de 30 m dans un ravin

Il était 17h40 ce samedi 15 août lorsque les pompiers du Centre d'Intervention et de Secours de Calvi ont été appelés pour un véhicule avec 6 personnes à son bord qui pour une raison indéterminée a quitté la route de la Flatta, commune de Calenzana pour finir sa course dans le ravin une trentaine de mètres en contrebas.

Deux ambulances de Calvi, une ambulance de Galeria, un véhicule de secours routier et plusieurs pompiers avec à leur tête le chef de groupe, le Lieutenant Jean-Jacques Vigneau étaient rapidement sur place.

A leur arrivée, c'est non sans stupéfaction qu'ils découvraient au bas du ravin une voiture sans permis et 6 adolescents de Balagne âgés de 13 à... 16 ans, souffrant de plusieurs blessures et contusions diverses.

Par miracle, le pronostic vital des 6 adolescents n'était engagé.

Selon les premiers éléments c'est en redescendant de la route de la Flatta vers Calenzana que le chauffeur du véhicule a perdu sur une route considéré comme dangereuse le contrôle de la voiturette qui a dévalé dans le ravin pour terminer sa course folle 30 mètres plus bas.

Les gendarmes se sont rendus sur place.

A Calenzana si chacun se réjouit que cette sortie de route ne se soit pas terminée de façon dramatique, nombreux sont ceux à se poser la question de savoir comment 6 adolescents ont pu se retrouver dans cette voiturette.