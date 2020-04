CCI de Corse : une carte interactive pour localiser les commerces en activité

Cet outil de géolocalisation permet aux clients de trouver les commerces ouverts, ceux qui assurent la livraison et leurs horaires d’ouverture.La carte interactive de géolocalisation permet de visualiser les commerces ouverts.En quelques clics, on peut facilement trouver les commerçants à proximité de son domicile en recherchant par catégorie/secteur (aide à la personne, alimentation, assurance, banque, dépannage, équipement, santé, service public, tabac/presse) ou directement en indiquant le nom du commerce de proximité recherché.Il est aussi possible de spécifier si on cherche un commerce qui effectue des livraisons.Chaque commerce est présenté dans une fiche spécifique incluant la date de mise à jour de la fiche, une photo ou un visuel du commerce, l’adresse, la géolocalisation, les horaires et des informations complémentaires le cas échéant.Un outil pratique donc, et simple d’utilisation.