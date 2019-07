CAB : Coup d’envoi de la saison estivale

A cette occasion la CAB avait organisé une journée découverte avec toutes ses activités gratuites encadrées par des moniteurs diplômés : paddle, kayak de mer, catamaran, plongée, natation.

A celles-ci se sont ajoutés, à l’Arinella, des sports collectifs : beach volley avec le club Volley Bastia, Sandball avec le Bastia Hand Ball et beach soccer avec la Ligue Corse de Football.

Le club Aviron de la Haute-Corse participait aussi avec des démonstrations et la mise à disposition de rameurs électroniques.

Enfin, l’Etoile Cycliste Bastiaise proposait sur le Spassimare des ateliers de maniabilité à vélo pour petits et grands.





Ce dimanche marquait la réouverture officielle de la base des Minelli après plusieurs mois de travaux de rénovation.

Lors de cette inauguration, François Tatti, président de la CAB, Michel Rossi, maire de Ville-di-Pietrabugno, Louis Pozzo di Borgo, vice-président en charge de la politique sportive et Jacky Padovani, vice-président, délégué aux travaux et à la réhabilitation des équipements communautaires, ont remis les clés de la base aux présidents des associations concernées.

---

*La Base nautique de l’Arinella est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 19h et le week-end de 14h à 19h.

** La base des Minelli sera ouverte au coup par coup avec des animations spécifiques.