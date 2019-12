C'est parti pour le loto interbars du FC Balagne

Tous les ans, en cette période de fêtes de fin d'année, le traditionnel loto interbars organisé par le FC Balagne est un moment très attendu de tous.

C'est en effet l'occasion de se retrouver à l'heure de l'apéritif, dans les établissements des communes de la microrégion et de jouer pour la bonne cause.

Rappelons, en effet, le concept de ce loto qui a vu le jour à l'époque du FC Calv i:

Vous vous installez dans un bar, restaurant ou autres établissement partenaire de l'opération et en famille, ou entre amis, vous attendez tranquillement que les numéros soient annoncés en direct sur les ondes de Radio Citadelle Calvi et que votre grille se remplisse.

Le but, bien évidemment , c'est de gagner mais c'est aussi et surtout l'occasion d'aider le club de football à survivre et à donner la possibilité à nos enfants de pratiquer leur sport préféré dans un environnement idéal, avec des éducateurs et entraîneurs de qualité.

Le coup d'envoi a donc été donné ce jeudi soir.

Pour cette première, il y avait de nombreux lots à gagner notamment une télévision d'une valeur de 1500€ qui a été gagnée par Hugo qui jouait au "Bar de la Tour".

Le prochain loto aura lieu le dimanche 29 décembre à partir de 18h30 avec là encore de nombreux lots à gagner dont un scooter d'une valeur de 3 000€.

Enfin, le dernier loto se terminera en apothéose le mercredi 1er janvier 2020 avec, outre les nombreux lots classiques, une voiture d'une valeur de 12 000€.

Deux nouveaux rendez-vous à ne pas manquer.