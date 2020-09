Butternut farcie, tomme corse, lardons de panzetta et noisettes avec... La petite cuisine de Marie

1 butternut (2 moitiés)

200grammes de lardons de panzetta

1/2 tomme de brebis

Des noisettes concassées

20minutes découvert

20minutes sous aluminium

10minutes découvert.

*Préchauffez votre four à 180° chaleur tournante*Coupez votre butternut en 2, épépinez le et à partir du trou des pépins grattez l’ensemble de la chair que vous allez garder dans un saladier. Pour ne pas passer à travers la peau, arrêtez de gratter à 1cm de celle-ci, cela formera une coque solide.Dans une poêle faite « cuire » vos lardons de panzetta, il faut qu’ils soient dorés et croustillants.Placez les dans le saladier avec la chair du butternut.Coupez votre tomme de brebis en dés de 1cm et placez-les aussi dans le saladier. Mélangez.Une fois votre farce prête, placez votre coque de butternut dans un plat allant au four et calez là avec du papier aluminium pour qu’elle ne bouge pas pendant la cuisson.Remplissez votre coque en tassant bien la farce pour en mettre un maximum.Saupoudrez de noisettes concassées.Enfournez le plat pour 50minutes :Dégustez chaud avec une salade verte.Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie