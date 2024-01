Brouard : "nous avons fait un match incroyable..."

Régis Brouard (SC Bastia)

«On a fait un match incroyable. Une des meilleures premières mi-temps du groupe en termes de maitrise, de technique. La 2ème période a été un peu plus dure dans l’entame. On a eu du mal à se remettre en route. Le but en contre nous a fait du bien. On a très bien défendu. Il y a eu beaucoup de confiance sur la partie technique. Copie à revoir toutefois sur les coups de pied arrêtés. Il y a beaucoup de satisfaction ce soir. A confirmer»





Alexandre Dujeux, (SCO Angers)

: « C’est une victoire méritée de Bastia qui a été meilleur que nous. On a manqué de tranchant, de jeu vers l’avant. Ce qu’on a proposé était stérile. On a manqué d’ambition, on n’a pas assez tenté, on a ronronné. On n’a pas été inspiré pour renverser la vapeur. On va tirer des enseignements et travailler pour pouvoir avancer. Une défaite peut être salutaire et montrer qu’on n’a pas de marge».