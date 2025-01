Brando : l’ancien couvent des Bénédictines d’Erbalonga, un chef-d’œuvre en péril

C’est un lieu exceptionnel, en plein cœur du Cap Corse : le couvent des Bénédictines d'Erbalonga. Situé sur la commune de Brando, ce monastère a été construit à la fin du XIXe siècle, et compte plus de 1 400 m2 de bâtisse et 1,4 ha de terres. Pendant plus de 100 ans, il a été occupé par les Bénédictines, des moniales qui vivent selon la Règle de Saint-Benoît “ora et labora”, c’est-à-dire une vie de prière et de travail, de silence, d’accueil et de charité fraternelle. Présentes sur tous les continents, on compte aujourd’hui environ 11 500 Bénédictines pour 470 monastères.





En Corse, “les sœurs vivaient en autarcie”, se souvient Patrick Sanguinetti, maire de Brando. “Seules deux ou trois étaient autorisées à sortir, notamment pour aller faire des courses. Les autres vivaient cloîtrées au sein du monastère.” Les journées des Bénédictines étaient remplies par des moments de prière, mais aussi par “leurs nombreuses activités”. “Elles produisaient des cierges, du miel, de la confiture, et elles avaient aussi des vaches dont elles vendaient le lait”, explique Patrick Sanguinetti. En plus de toutes ces activités économiques, le couvent des Bénédictines d'Erbalonga était également “un pensionnat de jeunes filles”, qui a fonctionné de 1899 à 1963. “Durant la saison estivale, elles accueillaient aussi des scouts.”





Au fil des années, le couvent d’Erbalonga a organisé “des processions, des messes, par exemple lors de la Semaine sainte”. Mais, petit à petit, le monastère a été progressivement abandonné. “Les Bénédictines étaient âgées, et elles ont commencé à quitter le lieu”, précise Patrick Sanguinetti. “Elles sont définitivement parties au début des années 2000, et le couvent a été à l’abandon."