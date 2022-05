Boxe : un gala pour le grand retour du Ring ajaccien

Sevré depuis trois ans, des galas qui constituent la vitrine et le savoir-faire des clubs de boxe, le public ajaccien aura l’occasion, ce samedi en prenant le chemin du Rossini, de renouer avec une tradition particulièrement ancrée dans l’île et tout particulièrement la Cité Impériale. Rien qu’à l’évocation de son nom, le Ring Ajaccien nous permet de feuilleter huit décennies du Noble Art autour des Armand Vanucci, Sauveur Chiocca, Antoine Filippi et bien d’autres encore.





Aujourd’hui, et tel un témoin, l’infatigable Roland Battestini, Henry Mercury, Thomas Brunelli ou encore Dumè Leccia, ont repris le flambeau dans le même esprit qu’il y a quatre-vingt ans. À un tel point que l’on reconnaît un athlète du Ring Ajaccien à sa manière de boxer. Il est vrai dans cette perspective et de surcroît après trois ans d’arrêt que le retour d’un gala constitue un temps fort pour tous les accrocs. Ce samedi, il ne sera pas question de combats professionnels mais de mettre la jeunesse à l’honneur.



« La jeunesse, c’est notre ADN »

« C’est notre ADN, confie Thomas Brunelli, président du club, la formation est importante mais nous véhiculons, à travers elle, des valeurs de don de soi, d’abnégation et de respect. »

Le gala va mettre en lice dix gamins issus de trois des clubs phare de l’île : le Ring Ajaccien (Camille Nakache, Pierre-Antoine Farrucci, Pierre Valentin et Thibault Prevôt), le Ring Bastiais (Hugo Sauli, Ange-François Albertini et Moussa Gueye) et le BCA (Pablo Mercier, Philippe Susini et Souleylane Zahnoun). L’occasion, face à une sélection venue de la région PACA (les jeunes athlètes corses ne se combattent pas entre eux), de jauger le niveau des athlètes insulaires.



À cet effet, les yeux du public seront rivés sur Camille Nakache, champion de Provence et demi-finaliste des championnats de France. Un jeune suivi, comme d’autres, par les responsables du Ring Ajaccien.

Ce gala, dont la particularité sera qu’il se dispute en diurne, « afin de rester dans l’aspect convivial et familial,» ajoute Thomas Brunelli, va constituer une vitrine importante pour le Noble Art insulaire qui est une grande famille. Et en guise de guest stars afin de marquer les 80 ans du club, des combats exhibition entre d’anciennes gloires vaudra, à lui seul, le déplacement...