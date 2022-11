Borgo : une journée d'échanges autour de la déficience visuelle

Au programme: conférences, témoignages simulateur de malvoyance, stands de matériels adaptés, associations, professionnels de santé...



Possibilité de restauration sur place (foodtruck sur le parking de la salle polyvalente pour les personnes de l'extérieur.)

Dans le monde, 36 millions de personnes sont aveugles, et leur nombre pourrait bondir à 115 millions en 2050. Dans le même temps, le nombre d’individus avec une "déficience visuelle modérée (l’acuité visuelle est comprise entre 1 et 3/10e) à sévère, lorsque l’acuité du meilleur œil est comprise entre 1/10e et 1/20e (à ce stade, catégorie II, les personnes parviennent à compter les doigts d’une main placée à trois mètres)" devrait, lui, passer de 217 millions à 588 millions.Ces estimations sont issues de 288 études portant sur 98 pays. Ils ont ensuite appliqué un modèle mathématique pour prévoir leur évolution en 2020 et 2050.DMLA, cataracte (première cause de cécité dans le monde), trachome, glaucome, rétinopathie diabétique… Toutes ces maladies de natures très différentes peuvent altérer l’acuité visuelle, voire conduire à la cécité et avoir un effet délétère sur la qualité de vie des malades. Mais presque toutes peuvent être anticipées, voire traitées si l’on procède à un suivi ophtalmologique régulier et à une prise en charge globale et coordonnée.Si sur l'ile de nombreuses professionnels de la santé prennent déjà en charge les patients déficients visuels, le principe de regrouper tous les acteurs médico-sociaux qui gravitent autour de ces maladies pour améliorer la prévention, le parcours de soins et aussi réagir aux situations avec des mises en place de protocoles a germé dans l'esprit de l'URPS orthoptistes de Corse a décidé d'organiser une journée d'échanges sur la déficience visuelle.C'est donc à la salle polyvalente de Borgo mercredi 23 novembre entre 9 heures et 17 heures queCoralie De Vera, presidente URPS orthoptistes Corse a donné rendez-vous différents acteurs régionaux (professionnels de santé, structures, conseillers administratifs, associations) qui jouent un rôle essentiel auprès des personnes deficientes visuelles. "Cette journée est ouverte à tous : professionnels de santé, personnes deficientes visuelles mais aussi aux famille, aux aidant, explique la présidente. C'est une journée de sensibilisation sur le handicap visuel, pas toujours visible justement, qui peut toucher chacun d"entre nous."