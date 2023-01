Bonifacio : un chèque de 17 992 € remis au Téléthon

La remise officielle du chèque à l'AFM s'est déroulée ce samedi 28 janvier en présence de Julia Hue-Pasqualaggi, coordinatrice pour la Corse du Sud et de Jonathan Catoire responsable du secteur de l"extrême sud.

La Corse s'est montrée une fois de plus généreuse et cela a été le cas à Bunifaziu où ce sont 17.992,30 euros qui ont été récoltés lors des différentes manifestations qui se sont déroulées dans la Cité des Falaises. Ce chiffre record est dû à la mobilisation de tous les Bonifaciens et des associations participantes qui ont rivalisé d’idées et d’énergie pour recueillir toujours plus de dons qui permettent de développer la recherche et ainsi déjouer les méfaits de ces maladies réputées incurables.