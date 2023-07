Bientôt un nouveau lycée pour le grand Ajaccio ?

C’est « un sujet récurrent qui nécessite une réponse urgente ». Alors que les vacances scolaires sont déjà bien entamées, ce jeudi, Pierre Poli d’Avanzemu a profité de la dernière séance de questions orales de l’Assemblée de Corse avant la pause estivale, pour ramener dans l’hémicycle la question de la création d’un lycée supplémentaire dans la région ajaccienne.



Pointant une « saturation des établissements et une démographie galopantes » mises en exerce à plusieurs reprises, le conseiller territorial a en effet rappelé que début 2022 un rapport relatif à la stratégie permettant de définir le projet de création de nouveaux établissements publics locaux d’enseignement pour le grand Aiacciu avait été approuvé à l'unanimité. « À l’aube d’une nouvelle rentrée scolaire qui se fera uniquement avec des établissements toujours plus saturés, pouvez-vous nous indiquer, l’état des démarches visant à répondre à l’urgence de la situation ? Un nouveau lycée général et technologique sera-t-il bientôt opérationnel sur le territoire du Grand Aiacciu ? », a-t-il interrogé l’Exécutif.



En réponse, la conseillère exécutive en charge de l’éducation, Antonia Luciani, est venue préciser que suite au vote dudit rapport, une consultation pour assistance à maîtrise d’ouvrage a été lancée le 25 février 2022. « L’objectif était d’appréhender au mieux la problématique qui était soit d’envisager la réhabilitation/reconstruction d’un lycée polyvalent sur le site du lycée du Finosello, soit la construction d’un nouveau lycée sur un site restant à définir », a-t-elle expliqué. Suite à une période de collecte de données et d’élaboration de plans, études, et diagnostics divers, ainsi que plusieurs journées de travail sur site en présence des services de l’Éducation nationale et de ceux de la Collectivité de Corse, la conseillère exécutive a indiqué qu’une étude qui conclut à la faisabilité de la réhabilitation du site du Finosello a été rendue le 28 juin dernier.



« Celle-ci nous propose deux scénarios. Le premier scénario consiste en la création d’une extension et la réhabilitation générale de l’existant et le second en la construction d’une surélévation avec également une réhabilitation générale de l’existant », a-t-elle détaillé en soulignant : « Néanmoins, d’autres paramètres doivent être pris en compte notamment en termes de faisabilité opérationnelle. Ainsi, si nous la validons, cette opération, dont le coût financier reste à affiner sera un véritable défi en termes de construction et de maintien des élèves sur site pendant la période des travaux ».



Aussi afin de compléter cette étude et « d’avoir une vision la plus exhaustive possible de la problématique », Antonia Luciani annonce que « plusieurs séances de travail se tiendront à partir du mois de septembre pour finaliser la proposition ». Dans la foulée, elle propose que l’Assemblée de Corse soit saisie avant fin 2023 « afin de fixer définitivement la stratégie relative à la création de ce nouveau lycée dans le grand Aiacciu dont la nécessité ne fait plus débat ». « Cela nous permettra d’entériner définitivement soit la réhabilitation du lycée du Finosello, soit la recherche d’un site qui pourra accueillir ce nouvel établissement », conclut-elle.