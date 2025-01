Benoît Tavenot (SC Bastia) : « janvier doit nous permettre de basculer du bon côté »

13e avec 23 points, l’Amiens SC reste sur une série de 4 défaites consécutives. Une équipe dans le dur qu’il sera sans doute difficile à manœuvrer pour les Bastais. «C’est une solide équipe de Ligue 2 qui l’a prouvé à Paris » souligne Benoît Tavenot. « On a beaucoup donné lors des deux derbys et on va voir si l’équipe répond présent ce vendredi. L’enjeu est important et il faut performer. Il y a un beau challenge à relever ce mois de janvier car on peut basculer du bon côté du championnat ».



Actuellement 8e avec 25 points, le Sporting, après ce déplacement à Amiens, recevra en effet deux fois consécutivement : Pau et Metz. « Sur ces trois prochains matchs on a l’occasion de basculer du bon côté. Le discours est donc de répondre présent dès ce vendredi. Après Ajaccio et Nice, on le vit comme un 3e défi. Ce sera un test, l’occasion de montrer qu’on grandit. Aujourd’hui on a un certain acquis, il faut être consistant sur la durée. J’attends une maturité collective ».





Le discours semble bien passer au niveau des joueurs comme en témoigne le propos de Dumè Guidi. « La coupe c’est du passé, ce qui prime c’est le championnat. On peut faire quelque chose de beau et contre Amiens il va falloir mettre tous les ingrédients. Aujourd’hui on peut en effet regarder devant et réaliser de bonnes choses si on conserve cet état d’esprit. Il faut se servir de nos deux derniers matchs contre l’ACA et Nice pour revenir avec des points d’Amiens ».





Côté effectif, le coach bastiais devra composer avec les absences de Guevara, en mode reprise après blessure, et de Tomi, victime d’un coup.