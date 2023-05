Belgudè : Retour en image sur la 17e édition de "Cap Mer"

"Durant deux jours, nous présentons aux élèves de l’école de Belgudè et celle de Felicetu, des ateliers sur la prévention et la protection sur le milieu marin. En tout 9 ateliers pour découvrir le monde de la mer" explique Joseph Salvini, du service sensibilisation et éducation à l’OEC.



Sur place, plusieurs intervenants à la tête de ces ateliers pour présenter leurs actions et travaux. Avec l’aide du Le Parc Naturel Régional de Corse, l’Office français de la Biodiversité (Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate), Stella Mare – Università di Corsica/CNRS, l’association U Marinu CPIE Golo Méditerranée, l’association A Rinascita CPIE Corti-Centru di a Corsica, l’association I Sbuleca Mare, l’association Mare Vivu, l’association Lire et faire lire, la Station de Recherches sous-marines et océanographiques (STARESO) et la Fédération française d’Études et de Sports sous-marins (FFESSM).