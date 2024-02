Beauvau - Jean-Christophe Angelini au PNC : "un respect partagé et une commune envie d’aller de l’avant"

« Partagerest donc le maître mot de ce rendez-vous de ce soir à Corte », a insisté Jean-Christophe Angelini. Il s’agissait de livrer et d’analyser avec les militants du PNC et d’Avanzemu, les informations recueillies lors de ce dîner au ministère de l'Intérieur et de l'Outre-Mer avec Gérald Darmanin.

C’est un exécutif du PNC élargi qui s’est, en fait, réuni ce mardi soir. L’idée étant de restituer, parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de le faire « tout ce qui s’est produit lundi soir et de proposer une perspective dans le cadre du processus engagé il y a plusieurs mois » a indiqué Jean-Christophe Angelini précisant également qu’il y avait « un agenda chargé puisque nous aurons, sous quinzaine, une nouvelle réunion du comité qui s’est réuni hier, dans la foulée une réunion du comité stratégique avec la quarantaine d’élus qui participent depuis le début et enfin un vote par l’Assemblée de Corse prévu avant la fin du mois de mars prochain. Cela fait énormément de travail et nous voulions, comme d’habitude chez nous, démarrer par les militants et faire ce point d’information pour construire cette stratégie à partir du débat que nous avons ce soir ».





Pour ce faire, Jean-Christophe Angelini a récupéré les écritures constitutionnelles qui ont été proposées lundi afin de les soumettre aux militants ainsi que celles proposées par le PNC « et qui pour l’essentiel ont été validées.

" Nous verrons si elles conviennent, ou pas, à l’appréciation globale et éventuellement les modifier, car nous avons encore un peu de temps pour le faire.

Nous pourrons aussi faire des propositions alternatives, complémentaires avec un gros travail qui nous attend car, même en cas de vote de la loi constitutionnelle, nous aurons les lois organiques qui, extrêmement précises, arriveront quelques mois après. En fait, la révision constitutionnelle est un point d’entrée et non pas un point de sortie ».

Avec Xavier Luciani, Jean-Christophe Angelini a réaffirmé être complètement fidèle « à leur engagement de militants, d’élus", et qu'ils " continuaient de plaider pour le pouvoir législatif et règlementaire, le reste paraissant globalement acquis. Donc aujourd’hui le débat se situe sur la capacité de l’Assemblée à légiférer et réglementer ».

Christophe Angelini a, enfin, soutenu que le PNC s’est illustré « sans prétention le 5 juillet dernier en co-construisant la motion majoritaire sans voter contre la motion minoritaire. Cet état d’esprit d’ouverture et de respect de toutes les convictions, nous l’avons retrouvé hier soir. Et c’est en cela que cette réunion à Paris a été vraiment importante, nous avons senti un respect partagé et une commune envie d’aller de l’avant ».